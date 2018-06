Russia 2018, Dybala chiede spazio: «Sono compatibile con Messi»

L'attaccante argentino Paulo Dybala oggi ha chiesto di avere la possibilità di giocare a fianco del capitano Lionel Messi nella prossima sfida alla Coppa del Mondo in Russia 2018, assicurando che con il lavoro e l'allenamento lui e Messi possono essere compatibili sul campo da gioco. Nonostante il suo grande momento alla Juventus, Dybala è stato per un tempo emarginato dalla nazionale ma poi è stato riconvocato dall'allenatore Jorge Sampaoli per i Mondiali di Russia 2018. «Leo non ha sostituti né qui né nel Barcellona o in qualsiasi altra parte del mondo, ovviamente, possiamo giocare insieme. Richiede lavoro perché gioco in un modo simile alla sua posizione e io sono il primo a pensare che possiamo giocare insieme», ha dichiarato il giovane attaccante in una conferenza stampa al Bronnitsy Training Center, sede del ritiro dell'albiceleste a 60 chilometri da Mosca.



«Non so se c'è uno schema che ci fa essere compatibili, ma è il prodotto dell'allenamento tra noi due, lavorare insieme e conoscersi. Con il 'Pipà (Gonzalo Higuain) sono due anni che lavoriamo insieme (alla Juventus) e l'ultimo anno siamo andati meglio perché ci conoscevamo a memoria», ha aggiunto Dybala. L'obiettivo oggi è «trovare dove posso essere più utile a Leo e dove posso aiutarlo di più», ha proseguito. «Come attaccante sogno di spingermi in avanti e segnare un gol, ancora di più in una Coppa del Mondo», ha detto Dybala, a due giorni dalla partita decisiva contro la Croazia per la ricerca di un posto al turno successivo. Il 24enne attaccante è stato in panchina nel pareggio con l'Islanda nel debutto in Coppa del Mondo e tutto indica che potrebbe tornare in panchina giovedì contro la Croazia a Nizhny Novgorod. Comunque, ha detto che vive un momento «bello» ed è disponibile a fare ciò di cui Sampaoli ha bisogno.

