Russia 2018, c'è un pezzo di Italia al Mondiale ma non è la Nazionale

Un pezzo di Italia in Russia c'è. Ma non è la nostra Nazionale, che sta facendo le prove generali per il futuro, non quello immediato. La Fifa ha annunciato oggi le liste definitive delle 32 squadre che parteciperanno dal 14 giugno alla Coppa del Mondo in Russia. L'organo di governo del calcio internazionale ha pubblicato sul proprio sito web un documento con le rose delle 32 nazionali. Ognuno ha 23 nomi, per un totale di 736 giocatori. La Coppa del Mondo 2018, la prima della storia in Russia, si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città nel paese più grande del mondo. Le 32 selezioni avevano fino ad oggi come scadenza per le convocazioni. Tuttavia, possono apportare delle modifiche dell'ultimo minuto in caso di infortuni. La Coppa del Mondo inizierà con una fase a gironi in cui le 32 squadre saranno divise in otto gruppi di quattro. Le migliori due di ogni gruppo avranno accesso alla fase eliminatoria. Sui 736 giocatori convocati sono 58 i calciatori che militano nel campionato italiano, ci sono ben sette giocatori polacchi, sei croati, cinque argentini, svizzeri e uruguayani e quattro serbi e svedesi. Poi tre brasiliani e senegalesi, due colombiani, danesi, portoghesi e nigeriani. Infine un belga, un giocatore del Costarica, un francese, un tedesco, un marocchino, un islandese, uno spagnolo e un coreano. La squadra italiana più rappresentata è la Juventus con 11 giocatori, poi il Napoli con 6, seguono Milan e Sampdoria con 5, Inter, Torino e Bologna con 4, Roma e Udinese con 3, Lazio, Atalanta, Spal, Fiorentina, Genoa e Crotone con 2 e il Verona con 1 giocatore.





Questi i 58 giocatori 'italianì convocati per il Mondiale di Russia 2018: Argentina: Ansaldi (Torino), Biglia (Milan), Fazio (Roma), Higuain e Dybala (Juve). Belgio: Mertens (Napoli). Brasile: Alisson (Roma), Miranda (Inter), Douglas Costa (Juve). Colombia: Zapata (Milan), Cuadrado (Juve). Costarica: Gonzalez (Bologna). Croazia: Strinic (Sampdoria), Perisic e Brozovic (Inter), Kalinic (Milan), Mandzukic (Juve), Badelj (Fiorentina). Danimarca: Stryger Larsen (Udinese), Cornelius (Atalanta). Francia: Matuidi (Juve). Germania: Khedira (Juve). Islanda: Hallfredsson Udinese). Corea: Lee (Verona). Marocco: Benatia (Juventus). Nigeria: Nwankwo (Crotone), Obi (Torino). Polonia: Szczesny (Juve), Cionek (Spal), Milik (Napoli), Linetty (Sampdoria), Bereszynski (Sampdoria), Zielinski (Napoli), Kownacki (Sampdoria). Portogallo: Andre Silva (Milan), Mario Rui (Napoli). Senegal: Koulibaly (Napoli), Niang (Torino), Gomis (Spal). Serbia: Kolarov (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Lazio), Ljajic (Torino). Spagna: Reina (Napoli). Svezia: Helander (Bologna), Hiljemark (Genoa), Krafth (Bologna), Rohden (Crotone). Svizzera: Lichtsteiner (Juve), Freuler (Atalanta), Behrami (Udinese), Rodriguez (Milan), Dzemaili (Bologna). Uruguay: Bentancur (Juve), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Laxalt (Genoa) e Caceres (Lazio).

