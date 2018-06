Polonia-Colombia 0-1 La Diretta Gol di Yerry Mina

Per Polonia e Colombia è praticamente una partita senza domani, già da spalle al muro. Le due grandi favorite della vigilia per il passaggio del turno in questo girone hanno già l'acqua alla gola dopo la sconfitta subita nei match d'esordio e ora non possono più permettersi di sbagliare. Perdere oggi significherebbe compromettere il proprio Mondiale ma anche un pareggio non farebbe comodo a nessuno, ecco perché stasera entrambe dovranno attaccare e provare a conquistare i tre punti.



LE FORMAZIONI

POLONIA (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Krychowiak, Goralski, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki. CT: Nawalka.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Yerry Mina, Davidson Sanchez, Mojica; Aguilar, Barrios; Cuadrado, Quintero, James Rodriguez; Falcao. CT: Pekerman.

