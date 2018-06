Partita inutile ai fini della classifica quella della Volgograd Arena tra Arabia Saudita ed Egitto. Per entrambe le compagini il Mondiale russo è già finito ed in palio resta solo l'onore di non terminare il gruppo A all'ultimo posto. Da capire anche se i due allenatori si giocheranno fino in fondo la partita o se lasceranno spazio alle seconde e terze linee che potranno così guadagnarsi una prestigiosa presenza nella fase finale della massima competizione globale.



Essam El Hadary è il portiere titolare dell'Egitto che tra poco affronterà l'Arabia Saudita nel match della terza giornata del girone A dei Mondiali. L'estremo difensore dei Faraoni, 45 anni e 6 mesi (è nato nel gennaio del 1973) diventa quindi il calciatore più anziano di sempre ad aver giocato ai Mondiali. Il precedente primato era di un altro portiere, il colombiano Faryd Mondragon, che a Brasile 2014 scese in campo all'età di 43 anni e tre giorni. Nella formazione iniziale dell'Egitto di oggi c'è anche Mohamed Salah.



LE FORMAZIONI

Arabia Saudita (4-5-1): Almosailem; Osama, Alburaik, Yasser, Motaz; Salman, Hatan, Otayf, Hussain, Salem; Fahad. Ct Pizzi

Egitto (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Abdalla, Salah, Trezeguet; Marwan. Ct Cuper

