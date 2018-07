Ronaldo a Torino, dai tifosi cori contro Napoli: «Lavali col fuoco». Sfottò anche per Bonucci Video

di Domenico Zurlo

Una giornata indimenticabile per i tifosi della Juventus è stata macchiata da un piccolo gruppetto di persone. Una macchia minuscola rispetto alla grandezza di un campione come Cristiano Ronaldo, ma un esempio di malcostume che va avanti ormai da anni: fuori dal J Medical, alcuni sostenitori bianconeri hanno infatti fatto partire un coro contro i napoletani, il solito «O Vesuvio lavali col fuoco» che ormai è all'ordine del giorno nelle curve di molte squadre del nord.



«Giuve, Giuve...», il coro di Cristiano Ronaldo conquista i tifosi



Il video è stato postato sui social da alcuni utenti e ripreso da diversi media. E i napoletani non sono gli unici "destinatari" di queste attenzioni, in un giorno in cui i tifosi juventini avrebbero comunque qualcosa di molto più piacevole a cui pensare, ovvero l'arrivo del Pallone d'Oro che indosserà la maglia bianconera: all'arrivo di Ronaldo per le visite mediche, infatti, più di qualcuno ha intonato un altro coro di sfottò a Bonucci, attuale capitano del Milan, colpevole di aver abbandonato Vinovo un anno fa per accasarsi in rossonero.

