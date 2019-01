Juve, Ronaldo risarcisce la tifosa colpita con una pallonata: ad Elena maglia e dedica

La tifosa colpita in modo fortuito da una pallonata di Cristiano Ronaldo mentre era sulle tribune dell'Allianz Stadium ha avuto il 'risarcimentò che voleva. Oggi alla Continassa Elena Di Martino ha incontrato CR7 che le ha donato la sua maglia con il numero 7 autografandola con dedica («Per Elena un abbraccio»). La fan bianconera ha pubblicato due foto - una mentre mostra con orgoglio la maglia, l'altra in posa a fianco di Ronaldo - su Facebook: «Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo... CR7».







Elena Di Martino, tifosa bianconera di Mondovì (Cuneo), era stata colpita da una violenta pallonata durante il riscaldamento di Juventus-Chievo. Ed era stata medicata allo stadio per una ferita al volto.







© RIPRODUZIONE RISERVATA