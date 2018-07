Dopo le visite mediche - durate alcune ore - per il neoacquisto della Juve Cristiano Ronaldo prima conferenza stampa da giocatore bianconero. Sui canali social della società juventina la diretta streaming della conferenza, durante la quale Ronaldo ha accennato anche al rapporto con Carlo Ancelotti, suo allenatore al Real Madrid e attuale tecnico del Napoli: «Non ho parlato con lui, ma è una persona con cui mi è piaciuto lavorare, adesso io ho la mia vita, lui la sua, e quando ci incontreremo vorremo vincere entrambi. Lui è una persona che porterò nel mio cuore perché mi ha aiutato molto come allenatore, per questo sarà bello incontrarci».



