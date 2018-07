Ronaldo, Moggi: «Va alla Juve, fatte le visite a Monaco». Il Real lo toglie dalla pubblicità delle nuove maglie

Cristiano Ronaldo «ha già firmato» per la Juventus e «ha fatto le visite a Monaco di Baviera». È la convinzione di Luciano Moggi che, su Twitter, dà per certo l'arrivo a Torino dell'attaccante bianconero. Moggi, che è arrivato alla convinzione dopo avere parlato «con alcune persone importanti», fu a un passo dall'ingaggiare Ronaldo 16 anni fa, quando 'CR7' era appena 18enne. Il rifiuto di Salas, che doveva essere la contropartita tecnica per chiudere l'affare, fece sfumare tutto.





Secondo me ha già firmato e fatto le visite a Monaco di Baviera #CR7 — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) 4 luglio 2018











Secondo 'As' Cristiano Ronaldo si avvicina alla Juventus. Il giocatore portoghese ha un accordo totale con il club italiano per un contratto da 30 milioni a stagione ed è determinato a lasciare Madrid nei prossimi giorni. L'unico punto che resta da risolvere è l'accordo tra i club.





l Real Madrid 'dimenticà Cristiano Ronaldo. Sul profilo twitter dei 'blancos' i big posano con la maglia per la stagione 2018/2019, unico assente il campione portoghese. Un indizio che rafforza le voci di un addio di CR7 ai vincitori dell'ultima Champions; in pole sembra esserci la Juventus. Secondo rumors in arrivo dalla Spagna Ronaldo starebbe cercando casa a Torino, per il pallone d'oro sarebbe pronto un quadriennale da 30 milioni netti a stagione.



