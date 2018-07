Ronaldo è atterrato a Torino: un cordone di 6 jeep per proteggerlo dai tifosi

L'aereo di Cristiano Ronaldo è atterrato da pochi minuti al terminal privato dell'aeroporto di Caselle Torinese. Il campione portoghese è sceso dal suo jet privato con il figlio più piccolo in braccio. Ad attenderlo in pista sei Jeep. T-shirt e occhiali scuri sul volto, con lui c'era anche la moglie Giorgina. In pista una lunga fila di Jeep ad accoglierlo. Il giocatore si allenerà per la prima volta in bianconero domani pomeriggio alla Continassa

