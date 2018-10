Dzeko & co. altro giro sulle montagne...russe

di Romolo Buffoni

- Quale squadra migliore del Cska Mosca per un nuovo giro sulle montagne russe? Che la Roma dopo il flop di sabato contro la Spal facesse una gran partita era praticamente scontato. E conferma che il problema di questa squadra sta nella testa e in una panchina male assortita causa campagna acquisti naïf.

- Il rientro di De Rossi, autore di una gran partita, ha ridato fiducia e sostanza a tutto il centrocampo. Lasciando libero Lorenzo Pellegrini di sprigionare una signora partita dalla cintola in su e consentendo a Nzonzi di aggrapparsi a lui per non affondare.

- Ma è stato Dzeko che, avendo in Schick un alter ego piuttosto assenteista, è tornato in campo dopo aver mandato ad affrontare la Spal alla sua controfigura. Edin ha deciso la partita con i gol e l’assist e con una presenza in partita costante, da top player qual è.

- Detto che comunque non sbagliavamo ad esultare per il rosso ad Akinfeev contro il Real, che ha costretto i russi a schierare in porta tal Pomazon non disastroso ma parecchio scarso, bisogna continuare a sottolineare la difficoltà che ha la Roma nel recuperare palla. La squadra si abbassa troppo e fatalmente si allunga regalando ampie linee di passaggio agli avversari. Non so se è la linea dei difensori a scappare troppo precocemente o se sono i tre dietro Dzeko a non far scattare immediato il pressing. Fatto sta che il difetto è abbastanza evidente e contro una squadra cinica, da una botta una tacca, sono dolori.

- In finale non posso non lasciare traccia in questo commento al dramma della stazione metro di Repubblica. Il crollo di una scala mobile, se per via della sollecitazione innaturale a cui è stata sottoposta dagli scalmanati tifosi russi o meno non lo so, rappresenta in scala ovviamente minore il crollo del nostro Ponte Morandi. No, non si può tollerare che Roma cada a pezzi.

