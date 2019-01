Di Francesco sbaglia tutto, anche a non dimettersi

di Romolo Buffoni

- In partite come queste che, purtroppo, sono già capitate, i commenti sono superflui.



- Il campo ha parlato. Anzi ha urlato la sua bocciatura verso la Roma guidata male e costruita peggio.



- La stagione giallorossa è rimasta impiccata all'arrivo di Pastore, giocatore inutile e dannoso per caratteristiche. Acquisto inspiegabile con motivazioni tecniche. Inspiegabile come il tentativo iniziale di Di Francesco di schierarlo mezzala nel 4-3-3 (proprio lui, Eusebio, che in quel ruolo ci giocava, come poteva sperare che El Flaco ci riuscisse?). Inspiegabile come la "necessità" di riproporlo dopo ogni guarigione da infortunio.



- Totalmente sballata la formazione proposta di Di Francesco a Firenze. Pastore, Zaniolo, Schick ed El Shaarawy contemporaneamente hanno fatto dell'annunciato e collaudato 4-2-3-1 un 4-2-4 totalmente squilibrato. Soprattutto in una gara a eliminazione diretta e in trasferta.



- Ritenevo (come potete rileggere tornando indietro su questo diario se vi va, se non vi va fidatevi, se non vi fidate addio) il raggiungimento della semifinale di coppa Italia un risultato minimo. Gli altri erano il passaggio del turno a gironi di Champions e la conferma del terzo posto. Uno centrato. Uno è irrimediabilmente andato. L'altro a forte, fortissimo rischio. Soprattutto per la scelta (o necessità chi lo sa) di non fare mercato a gennaio.



- Nel 2018 Di Francesco è riuscito a resistere a 4 crisi più o meno forti. Mentre scrivo ha annunciato di non volersi dimettere (sbagliando perché sarebbe stato il miglior modo di chiedere scusa ai tifosi e avrebbe tastato con mano la reale fiducia che il club nutre ancora nei suoi confronti). Credo che il suo destino passerà ancora una volta dal match di domenica sera.



- Stavolta però all'Olimpico ci sarà il Milan, diretto concorrente per un posto Champions e capace, sul mercato, di rimediare il centravanti che gli serviva. Ovvero il pistolero Piatek, che sta già prendendo la mira. Paulo Sousa ha conservato il numero di quell'hotel a Montemario?

