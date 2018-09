Ok, Real più forte. Ma perché aveva più fame?

di Romolo Buffoni

- A certi livelli il calcio è matematica che, si sa, non è un'opinione. E allora la sconfitta va presa, incartata e portata a casa come la conseguenza inevitabile di una somma, quella del Real, troppo più grande di quella messa insieme dalla Roma.

- Somma di qualità, certo. Ma non solo. I tricampioni d'Europa consecutivi hanno più personalità, più mentalità, più cattiveria.

- Quello che non accetto proprio è che il Real Madrid ha dimostrato di avere più fame. Assurdo e, ovviamente, squalificante per la squadra di Di Francesco.

- Voglio dare il benvenuto a Nicolò Zaniolo, lanciato in una vasca di squali senza nemmeno aver dato due bracciate di riscaldamento. Il ragazzo sa giocare a calcio, si vede. Ma si vede anche che ha ritmi e colpi morbidi, da calcio giovanile. Sarà interessante vederlo crescere.

- Vorrei, invece, veder riposare giocatori che non ne hanno proprio. Prima di tutto Fazio, svuotato evidentemente dopo il Mondiale. L'argentino è stato imbarazzante quando ha appoggiato sul fondo un pallone innocuo rischiando l'autogol. Un episodio, un frame certo ma significativo circa il suo stato attuale.

- Quello che vorrei dire a Schick, invece, me lo tengo per me. Credetemi: è meglio. Dico solo che per quanto mi riguarda ho da un pezzo smesso di dare del Fenomeno pubblicamente a ragazzi che vengono qui con Curriculum scritti da altri. Quello che vedo oggi è un ragazzo che non può giocare a questi livelli. Punto e basta. Sta a lui dimostrare il contrario.

- Applausi a Olsen che ha evitato una notte ancora più pesante da sopportare, e a De Rossi che ha lottato come un leone. E' un caso che fosse l'unico romanista con più di 50 presenze in Champions (contro gli 8 in campo per il Real)?

- Vincere il Mondiale è un'emozione immagino fantastica, unica. D'accordo. Ma quanto avrà mai festeggiato il titolo iridato Steven Nzonzi? Ha ancora gente a casa con cui fa l'alba rivedendo la finale contro la Croazia? Mah.

- Ora c'è il Bologna, quindi in mezzo alla settimana il Frosinone e infine la Lazio. Come dire, il destino di Di Francesco nelle mani della famiglia Inzaghi

