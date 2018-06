Romania, il portiere protagonista della miglior perdita di tempo della storia

C'è chi resta immobile, chi attende che la squadra salga, chi dispone la posizione dei compagni per parecchi secondi, chi sbatte i tacchi contro il palo col pretesto di scrollarsi la terra dai tacchetti. Per un portiere che deve rinviare dal fondo, sono tante le possibilità di perdere tempo. Qualcuno, però, è andato oltre e si è inventato un modo di temporeggiare a dir poco leggendario.



Il suo nome è Mihai Adrian Minca, ha 33 anni ed è il portiere del Voluntari, club della massima serie della Romania. Durante una sfida contro il Concordia Chiajna, decisiva per la salvezza, l'estremo difensore, mentre i suoi erano in vantaggio per 2-1, ha deciso di guadagnare secondi preziosi perdendo tempo per la rimessa. Non solo posiziona il pallone e indietreggia molto lentamente, ma esce anche dal terreno di gioco, apre la porta d'accesso al tunnel per gli spogliatoi e da lì inizia la sua rincorsa. Il karma, però, lo ha punito all'88': gli avversari, infatti, hanno realizzato il gol del pareggio che è valso la salvezza al Concordia Chiajna e ha condannato il Voluntari agli spareggi per non retrocedere.

