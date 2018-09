Roman Abramovich, niente cittadinanza svizzera per il 'patron' del Chelsea: ecco perché

A Roman Abramovich viene negata la cittadinanza svizzera e le motivazioni scatenano un vero e proprio caso diplomatico. Il magnate russo, 'patron' del Chelsea, è infatti alle prese con problemi burocratici dopo che il suo visto per entrare nel Regno Unito, dopo essere scaduto, non era stato rinnovato.



Il 51enne Roman Abramovich, per questo motivo, aveva deciso di ottenere la cittadinanza israeliana, che viene rilasciata a chiunque sia di religione ebraica e abbia intenzione di trasferire la propria residenza nel paese. Con la cittadinanza israeliana, infatti, il 'patron' del Chelsea può recarsi quando vuole in Gran Bretagna, senza aver bisogno del visto necessario a tutti i visitatori di altre nazionalità.



Qualche mese prima, però, l'oligarca russo aveva chiesto la cittadinanza della Svizzera: lo rivela l'Independent. Il nome di Roman Abramovich compare nella lista di 587 milionari che, per ovvi vantaggi fiscali, intendevano diventare cittadini svizzeri e spostare nel paese la propria residenza. Nel suo caso, però, la richiesta è stata respinta e il report ufficiale delle autorità di Berna rivela: «Ci sono forti sospetti che Abramovich sia coinvolto in riciclaggio di denaro e in altri traffici gestiti dalla mafia russa».



Il documento, strettamente confidenziale ma diventato pubblico, ha scatenato la dura reazione dei legali di Roman Abramovich: «La sua fedina penale è immacolata e non ci sono mai state neanche accuse di coinvolgimenti in affari illegali». La sensazione, a questo punto, è che il caso possa anche non finire qui, anche perché senza il visto per entrare in Gran Bretagna il progetto di un nuovo stadio per il Chelsea, al posto di Stamford Bridge, difficilmente potrà diventare realtà.

