Ziyech, la Roma fa dieci

di Francesco Balzani

Ma quale riposo? Dopo aver piazzato 9 acquisti in un mese, Monchi è ancora al lavoro per completare una rosa in grado di puntare allo scudetto. Così, dopo aver dato il benvenuto a Bianda, il ds spagnolo ha mantenuto la promessa con Ziyech. L’esterno marocchino, eliminato al 1° turno al mondiale, aveva già detto sì ai giallorossi: contratto di 5 anni a 2,5 milioni. Nelle ultime ore la Roma si è mossa con l’Ajax che si è arresa a perdere Ziyech come dimostrano le parole dell’allenatore dei lancieri («Ha già un accordo con un altro club, dispiace salutarlo»). Quaranta la richiesta iniziale degli olandesi, trenta l’offerta presentata da Monchi. L’affare si chiuderà a 35 bonus inclusi, e Di Francesco avrà così Hakim, il giocatore messo nel mirino da quasi un anno. Secondo i media marocchini l’annuncio del suo trasferimento alla Roma potrebbe arrivare già oggi. Da Trigoria frenano, ma entro la data di inizio ritiro (7 luglio) Ziyech potrebbe davvero diventare un giocatore della Roma. Hakim è nato nel 1993 in Olanda ma ha scelto la nazionale marocchina beccandosi la definizione di “stupido” da Van Basten per aver scartato gli Orange. Durante l’infanzia due suoi fratelli finirono in carcere, mentre lui perse il padre quando aveva solo 10 anni. Ziyech è stato impiegato sia da mezz’ala sinistra, sia da trequartista e in Olanda lo paragonano a Sneijder per l’abilita su calcio piazzato (9 gol 18 assist nell’ultima stagione). Insomma rappresenta la variabile di fantasia e velocità che è mancata lo scorso anno dopo l’addio di Salah. Il suo arrivo impone almeno due cessioni: una a centrocampo (Gerson il predestinato) e una in attacco tra El Shaarawy e Perotti. Il capitolo cessioni sarà aperto anche in altre zone del campo: Jesus piace allo Zenit, Peres dopo il no al Torino vuole tornare in Brasile e si sta valutando in questi giorni anche la posizione di Gonalons. In caso di addio del francese Monchi si ritufferebbe alla caccia di un regista con quattro identikit diversi tra loro: Kovacic e Llorente del Real, Herrera del Porto e la new entry Dombèlè dell’Amiens, ma che il Lione può riscattare per 8 milioni. Il franco-congolese piace pure alla Juve, e costa 20-25 milioni. A proposito di cessioni: Alisson ha fatto sapere di voler cambiare aria solo se c’è la possibilità di andare al Real scartando di fatto Liverpool e Chelsea. Per ora il club spagnolo è fermo a un’offerta di poco inferiore ai 50 milioni.

