Roma, scontri di Liverpool, l'Uefa: 50mila euro di multa e stop a una trasferta con la condizionale

di Gianluca Lengua

La Uefa ha multato la Roma con 50mila euro e ha vietato ai tifosi giallorossi di seguire la squadra in trasferta per una partita di Champions League, se nei prossimi due anni i tifosi della Roma si dovessero rendere protagonisti di disordini, allora scatterà la seconda squalifica.







È questa la decisione dell’organizzazione presieduta da Ceferin in seguito ai gravi fatti avvenuti a Liverpool lo scorso 24 aprile in cui il tifoso Reds Sean Cox è stato aggredito con colpi alla testa da due ultras romanisti riportando gravi lesioni. Attualmente Cox versa in condizioni critiche ed è in pericolo di vita.





