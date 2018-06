La Roma sotto choc, futuro in bilico

di Francesco Balzani

La calma è apparente. L'incontro tra il direttore generale della Roma Baldissoni e la sindaca Raggi di venerdì scorso in Campidoglio non ha placato le acque in casa del club che si sente parte lesa della situazione. E Pallotta non intende concedere ulteriore tempo: se entro tre mesi non viene ripreso l'iter per il progetto stadio potrebbe piantare baracca e burattini. Il presidente è ancora in vacanza in Costiera Amalfitana e attende una telefonata per un possibile incontro in Campidoglio che possa tranquillizzarlo su tempi e realizzazione. «Impossibile pensare a una variante prima del 2019», trapela però da fonti qualificate del dipartimento Urbanistica. La Roma non vorrebbe scostarsi troppo dal programma originale che prevedeva l'ok definito entro fine luglio, con posa della prima pietra entro dicembre. «La pazienza di Pallotta ha un limite», avrebbe detto lo stesso Baldissoni alla Raggi. Un limite che si avvicina sempre di più e che aprirebbe uno scenario movimentato in casa Roma.

