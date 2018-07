Nel valzer dei portieri spunta Schmeichel

di Francesco Balzani

C’è un altro figlio d’arte anni 90 che può approdare a Trigoria. Dopo Kluivert (figlio di Patrick) nel mirino della Roma è finito, infatti, Kasper Schmeichel l’eroe a metà dell’ottavo di finale mondiale tra Danimarca e Croazia nonché figlio del leggendario Peter bandiera dello United. In Inghilterra si parla infatti di un complesso giro di portieri: Courtois dal Chelsea al Real; Alisson dalla Roma al Chelsea e lo stesso Schmeichel dal Leicester alla Roma. Forse un’ipotesi forzata dopo la grande prestazione del danese contro la Croazia, ma Kasper (valutato 35 milioni) piace davvero a Monchi. Così come piace Sommer, altro protagonista del mondiale russo con la Svizzera. Il portiere del Mönchengladbach ha una discreta esperienza internazionale e a 29 anni è pronto per il grande salto. Costo del cartellino: 25 milioni. Due nomi nuovi che affiancano Areola del Psg sulla griglia dei papabili per il dopo Alisson. Più staccato Donnarumma, soprattutto per colpa dello stipendio da 6 milioni anche se a Trigoria sono convinti che col preparatore Savorani l’azzurro potrebbe crescere molto.

Tutti discorsi col condizionale. Ad oggi, infatti, il portiere della Roma è ancora Alisson che ieri ha festeggiato l’approdo ai quarti col suo Brasile. Il Real, come detto, ha diretto lo sguardo verso Courtois che costa la metà. A quel punto il Chelsea potrebbe ufficializzare l’offerta per Alisson: 70 milioni. Soldi che servirebbero a coprire il buco in porta, ma pure a far sognare Di Francesco in attacco. Il tecnico continua a chiedere un grande colpo a sinistra. Nell’ordine la lista dei sogni: Mertens, Chiesa e Forsberg. In seconda fila si posiziona Berardi che potrebbe arrivare anche senza la cessione di Alisson. E’ tempo però pure di pensare al mercato in uscita. Con il probabile arrivo di Ziyech partirà uno tra Strootman e Pellegrini, in difesa c’è da piazzare ancora Peres mentre in attacco El Shaarawy, Defrel e Perotti sono in attesa dell’offerta giusta. Poi c’è da sbrogliare la matassa Florenzi, con Spalletti che lo attende all’Inter. Intanto è boom abbonamenti: nel primo giorno di vendita libera è terminata la Sud e si è già toccato quota 20 mila (mille in meno rispetto al risultato finale della scorsa stagione). Numeri importanti. E a Trigoria sono già al lavoro Bianda, De Rossi, Coric e Karsdorp.



