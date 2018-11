Roma, Di Francesco: «Schick titolare contro l'Udinese. Domani è più importante che con il Real Madrid»

di Gianluca Lengua

Del trittico di partite (Udinese, Real Madrid e Inter) quella contro la squadra di Nicola è quella più importante. Parola di Di Francesco che non potrà contare su Manolas, De Rossi, Perotti e Pastore: «Non voglio giocatori a metà della condizione o come ha fatto Daniele giocando con il dolore. In passato siamo stati frettolosi a rimetterli dentro. Schick? Sarà titolare». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa



L’Udinese. «Sarà una squadra agguerrita, non meritava di perdere né con il Milan né con l’Empoli. Nicola è molto attento ai particolari e preparerà la partita a livello tattico per cercare di toglierci giocate e spazi».



Gli infortunati. «Kolarov è ok, Santon è stato febbricitante ma è a disposizione. Per quanto riguarda De Rossi e Perotti non è che si sono allungati i tempi, in passato siamo stati frettolosi a rimetterli dentro tipo come è accaduto con Pastore. Perotti rientrerà dopo la partita di Champions e Daniele dopo Cagliari o forse prima. I tempi sono questi, non voglio giocatori a metà della condizione o come ha fatto Daniele giocando con il dolore».



I cali di tensione. «Tutti stanno pensando a Madrid, ma io credo che la partita più importante tra le tre che abbiamo (Udinese, Real Madrid e Inter ndc) sia quella di domani. Anche le altre squadre importanti hanno tanti nazionali in giro e dobbiamo approcciare bene questa gara perché sarà molto complicata dal punto di vista fisico».



Il Var. «Se applicato nel modo giusto… Si è fatta una riunione, c’è il desiderio di migliorare. Quando si è lassù si fanno scelte differenti, la scelta è soggettiva. Qualche errore è stato fatto, ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo avere fiducia negli arbitri».



Schick. «Domani partirà dall’inizio, ha dato risposte importanti con la Roma e in Nazionale. C’è un lavoro generale su di lui, ha grande disponibilità, sta crescendo e ha voglia di venire fuori. Anche oggi mi è piaciuto tanto, spero si confermi domani. Il gol in nazionale per me è normalissimo, ma conta per l’aspetto mentale del calciatore. Cosa mi ha detto dopo i complimenti per il gol in Nazionale? Mi ha sorriso, sa che può fare questi gol. Ha fatto un gol ed è giusto fargli i complimenti, ma non basta. Ci è mancata spesso la continuità e lui deve segnare con continuità. Può farli come gli pare, ma deve farli».



Karsdorp. «Si è allenato molto bene, ma è stato fermo un mese. Il pensiero c’è sempre, non penso parta dall’inizio domani. Sono contento di come è rientrato in gruppo».



Momento determinante. «Non credo ci sia un periodo meno importante dell’altro. Dobbiamo restare agganciati alla Champions, prima della Spal mi avevate chiesto se stavamo con la testa da un’altra parte, ma queste cose non esistono. Anche oggi è fondamentale stare con la testa su questa gara, bisogna affrontare nel miglior modo la partita di domani. Va approcciata nel modo giusto e gli do una grandissima importanza».



Nicola nuovo allenatore dell’Udinese. «Se dovessi preparare solo le partite sui dati…Li lascio a voi quelli. Sono un aiuto, ma ti prepari sulle caratteristiche degli avversari. Lasagna è veloce negli spazi, De Paul calcia spesso. Dobbiamo stare attenti, per noi è un’incognita. Non sappiamo come giocherà l’Udinese domani, dovrei fare anche io così».



Santon. «Lui ha più possibilità di giocare a destra perché a sinistra ci sarà Kolarov. Luca Pellegrini è nella stessa condizione di Karsdorp. Non possiamo permetterci tanti cambi, ma stanno tutti bene e questo è importante avendo anche altri infortunati.».



Manolas. «Kostas non sarà convocato perché non è al meglio e cercheremo di recuperarlo contro il Real Madrid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA