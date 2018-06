Roma, Schick: «Meno vacanze e più allenamento, mi farò trovare al 100%»

di Gianluca Lengua

«Ho tre settimane di ferie, ma riposerò solo per una. Poi comincerò a lavorare da solo perché voglio essere pronto per la prossima stagione». Patrik Schick ha voglia di dimostrare che la stagione da poco conclusa è stata solo un caso, che è possibile fare meglio con allenamento e abnegazione ascoltando le direttive del tecnico pronto ad allenarlo per l’intero periodo estivo: «So che posso giocare meglio, non mi sono potuto allenare bene durante la scorsa preparazione a causa del trasferimento e dei problemi fisici. Adesso voglio evitare gli infortuni ed essere pronto al 100% per la stagione», ha detto l’attaccante durante il ritiro con la nazionale ceca. Patrik ha assaggiato per la prima volta cosa significa giocare in Champions League: «La partita con il Barcellona è stata l’esperienza più bella. Anche giocare a Liverpool è stato emozionante nonostante che non siamo riusciti a vincere. Ci siamo andati vicino, sono state le mie prime partite in Champions, non le dimenticherò mai». Il 4 a 0 dell’Australia contro la Repubblica Ceca racconta le difficoltà della nazionale allenata da Jarolím: «Nella Roma faccio spesso l’esterno, ma in nazionale giochiamo diversamente, quindi è stata una novità per me e non è stato il massimo. I ragazzi qui sono intelligenti, c’è qualità, ma dobbiamo lavorare sulla chimica di squadra. So che è difficile da capire dopo una sconfitta, ma c’è stato un cambiamento rispetto al passato».

