La Roma si ferma anche in casa: con il Sassuolo è solo 1-1

La Roma, dopo i ko contro il Torino (Coppa Italia) e la Juventus (campionato), non riparte all'Olimpico nella gara di fine 2017: 1 a 1 contro il Sassuolo e primo pareggio stagionale in casa. Soprattutto non si svegliano i suoi attaccanti. Segna Pellegrini nella prima parte, in cui i giallorossi concludono in porta solo nell'azione che sblocca il risultato. Non funziona il tridente scelto in partenza, fuori dal gioco soprattutto Schick, spaesato a destra e sostituito da Di Francesco all'inizio della ripresa, dentro El Shaarawy. Ma la mossa ha funzionato solo in parte. Perché sono arrivate le reti di Dzeko e Florenzi, annullate da Orsato con l'aiuto del Var. In mezzo il pari meritato di Missiroli, con distrazione fatale di Jesus, in campo dopo l'intervallo al posto di Manolas (trauma distorsivo al ginocchio).



MAL DI GOLL'attacco della Roma, insomma, fa ancora cilecca e va incidere sulla classifica. Solo 2 reti nelle ultime 4 gare di campionato, per il raccolto minimo di 5 punti. Adesso il Napoli campione d'inverno ha 9 punti in più dei giallorossi che dovranno recuperare, il 24 gennaio, la partita contro la Sampdoria a Marassi. L'unica punta ad aver fatto centro, negli ultimi 5 match, è proprio Schick che ha realizzato il gol, tra l'altro inutile, contro il Torino in Coppa Italia.LEADER IN CRISILa prestazione della Roma, comunque, è deludente anche per il rendimento scadente di alcuni big. In difesa, a parte Alisson e Manolas, sono sembrati in difficoltà i terzini Florenzi e Kolarov e in mezzo anche Fazio. A centrocampo De Rossi ha confermato di non essere al top: stanco e impreciso. I giocatori entrati in corsa hanno poi steccato: El Shaarawy, Under e soprattutto Jesus che si è perso Missiroli nell'azione del pari del Sassuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA