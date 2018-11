Roma-Sampdoria 4-1, e adesso occhio alla sosta

di Romolo Buffoni

- Allo stadio di domenica alle tre! E chi era più abituato? Ma basta poco per riprendere confidenza con le buone maniere e anche la Roma, dopo un avvio di partita molto timido, s'è rimessa in riga.

- Schick ha giocato da titolare. Era l'osservato speciale da tutto l'Olimpico e i migliaia di occhi addosso lo hanno schiacciato sul primo pallone, con il quale ha litigato di brutto. Per sua stessa ammissione deve una cena a Kolarov per l'assist del tipo "basta spingere" col quale ha scritto il nome sul tabellino dei marcatori.







- Poco prima, infatti, Schick aveva malamente sputato un cioccolatino offertogli da un El Shaarawy oggi in versione Premium: da standing ovation la rete del 3-0. Per il 4-1 deve invece un caffè a Dzeko e a Under.

- La Roma, però, non aveva atteso la buona novella di Patrik e in vantaggio c'era andata lo stesso addirittura grazie a Jesus che ha messo la zampa giusta sulla spizzata di Cristante su corner al bacio di Pellegrini.

- È puntualmente arrivato anche il gol dell'ex di Defrel. Un bel gol. Ma non abbastanza per farsi rimpiangere.

- Tre punti che ridanno dignità alla classifica anche in attesa di Lazio e Milan. Di Francesco può rifiatare ma faccia attenzione alla sosta: l'ultima dopo il blitz di Empoli portò in dote lo scivolone con la Spal. Alla ripresa si va a Udine dove forse ci sarà un nuovo allenatore o dove si respirerà un'atmosfera da ultima spiaggia. Al Friuli urge portare l'mp3 dell'inno Champions.

