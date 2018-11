Roma-Samp, le pagelle

di Romolo Buffoni

OLSEN 6

Sul gol di Defrel può poco. Un paio di buone parate.

FLORENZI 6

Defrel sul gol gli nasconde la palla. Deve ritrovare precisione nei cross.

MANOLAS 6

Sul gol c’è anche il suo buco di testa. Ma la sua gara resta positiva.

JUAN JESUS 7

È in stato di grazia e fa bene Di Francesco a preferirlo a Fazio. Segna il suo primo, importantissimo, gol in giallorosso.

KOLAROV 6

L’assist per Schick nobilita una prestazione grigia.

CRISTANTE 6,5

Il gol dell’1-0 al 90% è suo. La prestazione di corsa e sostanza è invece tutta sua.

NZONZI 6,5

È alla decima partita di fila (non salta un match da Bologna). Non ruba l’occhio, ma spazio e tempi di gioco ai doriani.

KLUIVERT 7,5

Lampi accecanti di classe, come in occasione del palo. Deve crescere in continuità (36’ st Under 6: entra con la testa giusta, il 4-1 parte da lui).

LO. PELLEGRINI 7

Si vede poco, ma al tirar delle somme: altro cross vincente da corner e il là all’azione del 2-0 (33’ st Zaniolo ng).

EL SHAARAWY 8

Pomeriggio da Faraone. Doppietta e un paio di assist, oltre al solito lavoro per la squadra. Giocasse sempre così...

SCHICK 6,5

La sponda-gol contro i suoi ex compagni è di fondamentale importanza. Ma la prestazione del 1° tempo era stata negativa (23’ st Dzeko 6: l’assist per il 4-1).

DI FRANCESCO 7

Vince il derby dell’arrosticino con l’abruzzese Giampaolo grazie agli esterni, ovvero grazie al suo calcio. Ora però serve continuità.

