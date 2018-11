Per sempre capitano

di Francesco Balzani

ROMA - Entrare da re nella Hall of Fame proprio in faccia al club che lo ha cercato e voluto di più. La sera del 27 novembre in un Olimpico già da quasi tutto esaurito (e dopo questa notizia lo sarà) non si giocherà solo un Roma-Real Madrid dall’odore di qualificazione agli ottavi di Champions. Esattamente un’ora prima della gara (e quindi alle 20) Francesco Totti celebrerà un’altra festa dopo quella commovente del 28 maggio 2017, giorno dell’addio al calcio.

Lo storico capitano, infatti, entrerà ufficialmente nella galleria dei giocatori più rappresentativi della storia romanista e lo farà dalla porta principale e con una cornice di pubblico da brividi. Ad applaudirlo oltre ai suoi ex compagni romanisti pure i campioni d’Europa del Real e quel Florentino Perez che in più di un’occasione provò a convincerlo a firmare per i Blancos.



Dal 2012 gli ex romanisti a fare parte della Hall of Fame sono 27, il giocatore simbolo per eccellenza sarà il 28°. A premiare Totti davanti alla sua gente dovrebbe essere Pallotta. Non è ancora certa, però, la sua presenza all’Olimpico anche perché proprio il quel 28 maggio arrivarono sonori fischi nei confronti del presidente. Che ieri - tramite una nota su Twitter sul profilo del club - ha salutato così l’ingresso di Totti nella Hall of Fame: «Il nostro è naturalmente un riconoscimento al percorso di Francesco con la Roma, al contributo dato in campo e fuori fin dal 1989. Si tratta di un tributo giusto, commisurato alla grandezza di uno tra i più grandi calciatori di ogni epoca». Emozionato anche Totti: «Mi sento profondamente onorato di questo riconoscimento e del modo in cui è arrivato. Essere lì insieme con degli idoli miei e di generazioni di tifosi è un privilegio, per questo ringrazio la Roma per questo nuovo traguardo raggiunto indossando i colori della mia squadra del cuore e della mia città». Totti dovrebbe parlare di nuovo al microfono mentre sui megaschermi andranno in onda i suoi gol, probabilmente anche quelli al Real Madrid.



