Di Francesco, cinquina record

di Romolo Buffoni

- Se siamo tutti d’accordo passerei oltre. Di Francesco non è un ottuso integralista ma un tecnico che si sta facendo le ossa a questi alti livelli usando occhi, orecchie e cervello. Senza De Rossi poteva tornare al 4-3-3 e invece ha scelto il 4-2-3-1 col quale la squadra aveva vinto il derby guadagnandosi una nuova chance di aggiustare la stagione.

- Accanto al panterone Nzonzi (regia felpata ma di grande efficacia) ha piazzato Cristante lasciando a Lorenzo Pellegrini la libertà di godersi ancora l’euforia post-derby. Piano riuscito alla perfezione, col ragazzo di Cinecittà in grado ancora una volta di esprimersi ad altissimi livelli.

- Davanti, intorno a Gulliver Dzeko i lillipuziani Under e Kluivert. Il turco è stato devastante, l’olandesino all’esordio (teleguidato alle spalle dal sergente Kolarov) è stato impeccabile tatticamente. Applicazione premiata dal gol trovato per aver seguito l’azione fino in fondo. Come da manuale.

- Mattatore della serata è Dzeko: prima tripletta in Champions, seconda al Plzen che aveva asfaltato sempre in giallorosso ma in Europa League. Per un totale di 8 reti rifilate ai malcapitati cechi. È finalmente gli è tornato il sorriso. Da applausi anche la dedica al povero baby Calafiori vittima di un bruttissimo infortunio nel match della Primavera.

- La cinquina stampata sulla guancia del Viktoria rappresenta la vittoria più larga conseguita dai giallorossi in Champions League. DiFra, dunque, meglio di tutti i suoi predecessori. Altra perla nel curriculum dopo la semifinale dell’anno scorso.

- Detto tutto ciò non si può negare la pochezza di questa squadra che, in patria, vola fianco a fianco con lo Sparta è quasi a punteggio pieno…La rivale vera diventa il CSKA Mosca che ha un po' rovinato la serata battendo il Real Madrid. La Roma quindi è terza, avendo perso lo scontro diretto con i Blancos con cui è appaiata a tre punti. Diventa fondamentale quindi battere i russi il 23 ottobre qui all’Olimpico, che però almeno in Champions sembra diventato un fortino giallorosso.



