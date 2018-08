Roma, punto d'oro. Ansia Florenzi

di Romolo Buffoni

Un punto d'oro. Anzi, di platino. La Roma inguardabile del primo tempo, con un centrocampo scombiccherato e una mentalità da gita aziendale, avrebbe meritato di andare al cambio di campo con un passivo ancora più pesante dell'1-3. L'Atalanta 2 (sei titolari in panchina a partire dal Papu Gomez) ha incassato il meraviglioso gol di tacco di Pastore e messo sotto i giallorossi, presi letteralmente a pallonati.

Diverse considerazioni da fare. Quella di natura tattica è che un centrocampo a tre con Cristante e Lorenzo Pellegrini ai fianchi di De Rossi sbilancia la squadra, soprattutto se questa si allunga a dismisura per colpa dei centrali Fazio e Manolas (inguardabile il greco che si riscatta parzialmente con una ripresa all'arma bianca e il gol del 3-3) che non salivano adeguatamente. Troppo facile per i nerazzurri inserirsi tra le linee e arrivare davanti davanti a Olsen con tre passaggi in croce.

L'altra considerazione è di carattere psicologico: vendere un leader dello spogliatoio col mercato in entrata chiuso chiuso e alla vigilia di un match così delicato può influire negativamente nella determinazione del gruppo. Perché Strootman era importante soprattutto per la coesione della squadra. Dal punto di vista tecnico, infatti, non dava più le garanzie antecedenti al calvario di infortuni al ginocchio.

E a proposito di ginocchi dita incrociate per Florenzi. L'eterno "falso 2" è uscito con il panico dipinto negli occhi dopo essere stato soccorso al ginocchio sinistro. Le prime news parlano di risentimento al polpaccio. Speriamo sia così. Florenzi ha suonato la carica nella ripresa, giocata molto meglio dalla Roma, segnando il fondamentale 2-3 poco prima dell'ora di gioco.

Di Francesco si è corretto mettendo Nzonzi per Lorenzo Pellegrini e Kluivert per Cristante, riarretrando sulla trequarti Pastore. Squadra più razionale e ovviamente più efficace, capace di sfiorare anche un 4-3 che sarebbe stato epico. Ma per questa serata di fine agosto, con le idee ancora confuse da mercato e dubbi tattici, contro una squadra già rodato e un mese avanti con fiato e gambe, va bene così. Ma venerdì a San Siro contro il Milan sarebbe gradita una Roma non più sperimentale. Tanto si gioca alle 20,30 e i mercati esteri saranno ormai tutti chiusi no?...

