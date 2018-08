Roma, nella notte striscione contro Pallotta: «La nostra maglia non si usa e getta»

di Gianluca Lengua

Proseguono le frizioni tra il presidente della Roma James Pallotta e la parte più calda della tifoseria giallorossa. Dopo i cori cantati dalla curva durante la partita contro l’Atalanta pareggiata 3 a 3, nella notte è stato esposto uno striscione sul cavalcavia che incrocia via Anastasio II a Roma. Il messaggio al numero uno di Trigoria è chiaro, il riferimento è a Strootman ceduto negli ultimi giorni di mercato al Marsiglia per 25 milioni più 3 di bonus, ma anche anche altre cessioni che hanno visto partire Alisson e Nainggolan: «Onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA