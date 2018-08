Roma-Napoli, è scontro totale: Pallotta accusa: «ADL, cosa ti fumi?»

Il campionato non è nemmeno partito, il pallone ancora non rotola, eppure c'è già la prima polemica in Serie A con il botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e James Pallotta. Ad innescarlo è stato il presidente del Napoli, manifestando a mezzo stampa qualche perplessità sulla struttura societaria della Roma. «Ho sempre il dubbio che il vero proprietario sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell'orecchio qualche anno fa ma se così fosse queste due squadre non potrebbero nemmeno fare la Champions» le parole di De Laurentiis, che ovviamente non sono passate inosservate a Trigoria.



Il primo a rispondere al patron azzurro è stato il dg Mauro Balidissoni intervenendo sulla radio ufficiale romanista. «Lui ha detto che queste cose gliele ha detto un uccellino. Non so chi: mi viene da pensare che Aurelio forse frequenta gli uccelli sbagliati - la battuta del dirigente con annessa risata -. Magari potremmo suggerirgli forse di parlare di più con gli usignoli che cinguettano melodie invece di sciocchezze».

Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ 🐦 — AS Roma English (@ASRomaEN) 17 agosto 2018

A distanza di qualche ora, però, è arrivata via Twitter anche la replica decisamente pungente e sarcastica di Pallotta che attraverso un 'cinguettiò in inglese, che in parte riprendeva un vecchio messaggio postato in passato da John Henry (proprietario proprio del Liverpool e grande amico del presidente della Roma, ndr) ha scritto: «Cosa pensate stia fumando Aurelio laggiù a Napoli? Se ritrova quell'uccellino scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern Monaco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA