Roma, Nainggolan saluta Trigoria. De Rossi scherza: «In bocca al lupo un ca...»

di Gianluca Lengua

Lontano da Roma Radja Nainggolan non ci sa proprio stare e anche oggi il neo centrocampista dell’inter ceduto da Monchi per 24 milioni più Santon e Zaniolo (totale 38 milioni) è andato a Trigoria per gli ultimi saluti prima di trasferirsi a Milano. In un video postato dal Ninja su Instagram, va in scena l’addio allo staff tecnico e a Daniele De Rossi: «Ragazzi è stato un piacere, mi mancherete tutti e vi voglio bene. Ciao belli», le parole del belga seguite da un applauso e un in bocca al lupo generale. Sorridente ma in silenzio De Rossi pochi istanti prima dell’interruzione del video si lascia andare a una battuta: «In bocca al lupo un ca…», suscitando un sorriso anche allo stesso Nainggolan.

