Roma, Nainggolan confida: «Non sto bene, mi hanno messo davanti a una scelta»

di Gianluca Lengua

Il divorzio tra Radja Nainggolan e la Roma non è stato digerito dai tifosi che sui social hanno manifestato il loro dissenso sull’operazione che porterà il Ninja all’Inter in cambio di 24 milioni più il cartellino di Santon e Zaniolo. Troppo poco per una piazza abituata a vedere il belga in campo da quattro anni e mezzo a sudare e sacrificarsi per la maglia. Ed è lo stesso Nainggolan che rispondendo ad un messaggio privato della pagina Instagram Asromadaily ha spiegato le motivazioni dell’addio: «Non credete che io stia benissimo a lasciare la Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte», è il testo del messaggio di Radja mandato in privato e pubblicato successivamente. La trattativa è in fase di definizione ed è strettamente legata all’arrivo di Pastore nella Capitale: il centrocampista del PSG sbarcherà a Roma tra domani e dopodomani per sottoporsi alle visite mediche e alla firma del contratto di 4 anni a quattro 4 a stagione, mentre al club francese Pallotta verserà 20 milioni più bonus. L’ex Palermo, intanto, si sta godendo le vacanze alle Baleari in compagnia di Verratti con cui ha festeggiato il suo 29ensimo compleanno.

