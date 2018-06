Nainggolan all'Inter, ecco perché è un affare per tutti

di Romolo Buffoni

A Fiumicino tifosi (giallorossi) malinconici saluteranno Ninja Nainggolan, il guerriero con la cresta protagonista di tante battaglie. A Malpensa tifosi (nerazzurri) gaudenti accoglieranno “l’animale” con cui Spalletti tenterà la scalata al vertice del campionato.



In mezzo c’è un affare che è tale per tutti. Per l’Inter, che riesce a battere un colpo importante in un mercato tutto in salita per le sanzioni del Financial Fair Play che la costringerà a sacrifici notevoli entro fine mese. Per la Roma, che non aveva più Nainggolan al centro del progetto tecnico di Di Francesco e, a 30 anni compiuti, era l’ultima occasione per venderlo a un buon prezzo. Impossibile metterlo all’asta, visto che il giocatore si era già accordato con l’Inter. Ergo: 23,5 milioni più Santon e il giovane Zaniolo è forse il prezzo migliore che il ds Monchi poteva spuntare. Ed è un affare, infine, per il giocatore che, dopo la mazzata della mancata convocazione al Mondiale, aveva le gomme a terra e troverà nuovi stimoli per imporsi in un club nuovo e prestigioso. Stimoli che a Roma, diventata in questi 4 anni casa sua con tutti i comfort, difficilmente avrebbe più trovato.

