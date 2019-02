Roma - Milan, le pagelle

di Romolo Buffoni

OLSEN 6

Il tocco di Piatek è velenoso ma non potente al punto di piegarli le mani, come invece succede. Bravo nel finale su Laxalt.

KARSDORP 6,5

Partita di spessore, soprattutto in fase offensiva. Ma è protagonista anche di preziosi ripiegamenti. In netta crescita (41' st Santon ng)

MANOLAS 6

Becca subito il giallo perché deve affondare Kessie al quale aveva regalato palla. Condizionato.

FAZIO 5,5

Si fa anticipare facile da Piatek che lo fulmina. Appare sempre in grande difficoltà.

KOLAROV 6

Bersaglio della contestazione dei tifosi risponde con una prestazione concreta. Attento.

DE ROSSI 7

Ritorno sontuoso nella notte più difficile. Dà ritmo e coraggio ai compagni. Capitano vero.

SCHICK 6,5

Il nulla fino al 45' quando spizza di testa un traversone di Florenzi trovando super Donnarumma. Secondo tempo di ben altro spessore. Un suo velo propizia il pareggio di Zaniolo. Finalmente tosto (36' st Kluivert ng).

PELLEGRINI 6

Paquetà lo salta facile prima di servire in mezzo per lo 0-1 di Piatek. Impiega quasi un tempo per riprendersi. Al 62' spende il giallo che gli costa la squalifica per fermare Paquetà lanciato in un contropiede. Sfortunato quando, di testa, coglie il palo.

ZANIOLO 7

Primo tempo ricco di spunti di alta scuola. Scarica rabbioso in rete il gol dell'1-1 nemmeno avesse 30 anni. Paradossalmente però esce dalla partita.

FLORENZI 5

Schierato alto a sinistra per dare equilibrio, conferma di essere in grande difficoltà (20' st El Shaarawy 6: offre copertura al pari di Florenzi ma decisamente di più in fase offensiva).

DZEKO 6,5

Lotta come un leone e fa girare la squadra. Poteva fare meglio quando spara su Donnarumma a fine primo tempo, ma nella ripresa il portiere rossonero si supera su un suo colpo di testa.

DI FRANCESCO 6

Sorpasso fallito e, purtroppo, è questo che conta è che pesa. Sceglie il 4-1-4-1 con Florenzi a sinistra, ma l'impressione è che avrebbe dovuto scegliere El Shaarawy dall'inizio. Condizionato dal disastro di Firenze, l'Inter in caduta libera tiene vive le speranze Champions.

