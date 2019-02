Roma-Milan, dalle 20.30 La Diretta Di Francesco e la squadra ​cercano riscatto

Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i giallorossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a Bergamo domenica scorsa, dove Dzeko e compagni hanno vanificato un vantaggio di ben 3 reti, mentre i rossoneri, un punto in più rispetto agli avversari con cui sono in lotta per la conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione, vengono dallo 0-0 casalingo col Napoli di sabato scorso.



LE FORMAZIONI:

ROMA:

MILAN:



E' sicuramente nelle intenzioni della Roma vendicare lo 0-2 con cui lo scorso anno il Milan sbancò l'Olimpico grazie alle reti di Cutrone e Calabria, portando così via dalla capitale i 3 punti per la 28a volta nella storia della Serie A a girone unico, a fronte di 30 pareggi e 25 affermazioni dei giallorossi, per trovare l'ultima delle quali occorre tornare al girone di andata della stagione 2016/2017, 1-0 con rete di Nainggolan poco prima della metà del secondo tempo.

