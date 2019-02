​Roma-Milan, la Curva Sud ricorda Antonio De Falchi. La sorella: «Sia una serata di gioia»

Ci sarà una forte emozione all'Olimpico prima di Roma-Milan. Domani, domenica 3 febbraio, infatti la Curva Sud ricorderà Antonio De Falchi. «Questo affetto, a parte il dolore, è una gioia: è come se Antonio fosse sempre presente». Ha la voce rotta dall'emozione Anna De Falchi, sorella più grande di Antonio, ucciso il 4 giugno 1989 fuori dai cancelli di San Siro prima di un Milan-Roma.



Non aveva ancora diciannove anni, Antonio: di fronte allo stadio Meazza, insieme ad altri tre amici, venne avvicinato da un ragazzo che, intuito fosse romano dopo avergli fatto un paio di domande, con un cenno chiamo' una trentina di persone nascoste dietro una struttura di cemento, presente per i lavori in vista di Italia '90. Furono pochi secondi: Antonio venne raggiunto, preso a calci e pugni da diverse persone. Riuscì a rialzarsi ma, purtroppo, spiro' poi presto. L'autopsia parlerà solo di arresto cardiaco: dei quattro imputati, tre se la caveranno per insufficienza di prove e uno, Luca Bonalda, prenderà 7 anni per omicidio preterintenzionale; in libertà vigilata. Proprio Bonalda tornoò agli "onori" delle cronache un paio d'anni fa, per aver sparato a un collega a un ginocchio per un debito di droga.



«Se penso alla giustizia - prosegue Anna De Falchi - provo rancore e rabbia: Antonio non ne ha avuta. Alla fine non ha pagato nessuno: solo lui e noi». «In occasione di Roma-Milan - è scritto su un volantino - i ragazzi della Sud ricorderanno Antonio De Falchi nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. Vi invitiamo a portare la sciarpa che tesa durante l'inno andrà ad abbracciare idealmente Antonio". Alla stadio sarà presente anche Anna con due suoi nipoti: "Sono stata invitata - conclude - dai ragazzi della curva. Spero sia una serata particolare, senza razzismo e violenza: il calcio deve essere gioia e divertimento. Io ancora oggi parlo con Antonio: per me è qui E va in Curva».

