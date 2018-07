Roma, Manolas: «Non so chi sia Malcom e non lo saluterò»

di Gianluca Lengua

«Malcom non sapevo nemmeno chi fosse». Kostas Manolas difende la sua Roma e snobba l’ex attaccante del Bordeaux che ha preferito il Barcellona ai giallorossi creando alcune difficoltà al direttore sportivo Monchi in fase di mercato: «Non ho motivo per salutarlo dopo la partita di domani. Ha deciso così, se non vuole venire a Roma è meglio che vada al Barcellona. Può continuare là», ha detto Kostas che avrebbe continuato se non fosse stato interrotto repentinamente dall’addetto stampa del club. Il greco farà coppia fissa in difesa con uno tra Marcano e Fazio: «Con Marcano ho giocato per 6 mesi all’Olympiakos, cerco di aiutarlo per farlo entrare nel gruppo il più velocemente possibile. Lui è un ragazzo esperto, lo farà facilmente».

Lo scorso anno Manolas era vicino allo Zenit, ma adesso promette amore eterno alla Roma: «Io l’ho detto 30 mila volte, non voglio ripetermi. El Shaarawy ha detto quello che ha detto, io l’altra volta ho detto quello che ho detto. Rimane così. Ad Andare via dalla Roma non ci penso proprio, questa è una città bellissima, hai tutto e questa squadra ti dà tutto».





L’addio diè stato un duro colpo per il reparto difensivo: «È stato forse il miglior calciatore dell’anno scorso, uno dei più importanti, però davanti a queste offerte non puoi fare niente perché era un’offerta fuori mercato. Speriamo che Olsen e Mirante saranno all’altezza. Olsen? Non posso giudicarlo dai primi allenamenti. Abbiamo fatto una partitella e l’ho visto abbastanza bene, poi si vedrà in partita perché le partite sono importanti. Non gli allenamenti».Domani i giallorossi affronteranno il, partita che ha regalato a Manolas una delle soddisfazioni più grandi della sua vita: «È stato il momento più felice della mia carriera. Abbiamo fatto un miracolo battendo il Barcellona per 3 a 0. Spero che domani riusciremo a fare una bella prestazione. Quello che conta è vedere se abbiamo imparato le cose che stiamo facendo in allenamento. Sarà un bell’allenamento anche domani». In chiusura i: «Saremo più concentrati nelle partite con le piccole squadre, ma anche con la grandi. Dobbiamo entrare in campo con la stessa cattiveria che abbiamo avuto in Champions League. Mi aspetto di avere dalla nostra parte anche i nostri tifosi come è stato in Champions, ti danno una spinta in più che in campionato non abbiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA