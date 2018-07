Roma, per Malcom il Barcellona offre di più: il Bordeaux blocca la cessione

di Gianluca Lengua

Il Bordeaux blocca il trasferimento di Malcom alla Roma per un’offerta superiore del Barcellona. L’esterno è fermo in Francia e non raggiungerà questa sera la Capitale come preventivato. Monchi aveva trovato un accordo con il club oltralpe sulla base di 32 milioni più 4 di bonus, era avvenuto anche lo scambio di documenti annunciato sul canali twitter di entrambe la società, l’offerta dei blaugrana ha sbaragliato quella romanista e il Bordeaux ha scelto di bloccare tutto e, probabilmente, cedere il giocatore alla squadra allenata da Valverde. Molto difficile che la situazione si sani e il giocatore possa vestire giallorosso.

