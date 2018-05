Roma-Liverpool, le pagelle di Buffoni

di Romolo Buffoni

ALISSON 6

Niente miracoli. Incassa i primi due gol casalinghi di questa Champions tradito dal fuoco amico, quasi come a Barcellona.

FLORENZI 5

Soffre contro Mané e Robertson che vanno al doppio della sua velocità. Rischia il rosso per una brutta forbice su Mané.

MANOLAS 7

L'unico romanista in grado di sprintare coi velocisti Reds e vince tutti i duelli.

FAZIO 6,5

C'è poco da saltare di testa con un Liverpool tutto palla a terra. Ma il Comandante chiude tutto ciò che può.

KOLAROV 6,5

Giocando a 4 mette la museruola a Salah e spinge con discreta continuità.

PELLEGRINI 5,5

Ci mette quello che può ovvero la corsa. Manca in un pizzico di qualità e un bel po' di esperienza entrambi necessari a questi livelli (8' st Under 6: si procura il rigore del 4-2).

DE ROSSI 6,5

Lui c'era 34 anni fa, pupo in fasce. Ieri capitano consumato da mille battaglie, ha dato tutto e forse anche qualcosa di più (24' st Gonalons 6: non demerita).

NAINGGOLAN 5,5

Imperdonabile la leggerezza che apre al Liverpool l'autostrada dello 0-1. Praticamente non si riprende più se non nel rabbioso destro finale dove segna 3-2 e 4-2 scaricando sulla palla la sua rabbia.

SCHICK 5

Punta sdentata del tridente giallorosso. Lento, poco reattivo nei momenti clou. Deve crescere un bel po' per fare male in una semifinale Champions.

DZEKO 7

Partita magistrale macchiata dal colpo di testa all'indietro (ma subisce una spinta da Van Dijk) che serve a Wijnaldum la palla dell'1-2 che segna il match. Subisce fallo da rigore ma il guardalinee lo coglie in off side molto dubbio. Segna il 2-2, ottava perla la quinta di fila in questa straordinaria Champions.

EL SHAARAWY 6,5

Rimette in mezzo la palla da cui nasce l'autogol di Milner e lo stesso Milner gli devia sul palo, l'ennesimo stagionale, il possibile 2-1. Crea molti problemi ad Arnold che gli para con la mano il 3-2, ma Skomina lascia correre (30' st Antonucci ng).

DI FRANCESCO 6,5

Vince la partita, ma perde Kiev per gli errori di squadra di Anfield e per quelli dei singoli di ieri. La speranza è che Monchi gli dia materiale per poter provare a tornare qui tra un anno, ma prima c'è da piazzarsi fra le prime quattro in campionato.

