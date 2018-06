Micol e Silvia, derby mozzafiato a colpi di clic

di Francesco Balzani

Ha lavorato con Virzì e Muccino, ha recitato in Don Matteo e dal 2015 è sposata con Contini, l’ex giocatore di Napoli e Parma. Un’attrice. Ma negli ultimi mesi la bellissima Micol Azzurro, 32 anni, si sta facendo notare soprattutto per il successo ottenuto su Instagram. Oltre 55 mila followers in pochi mesi e il supporto dei tifosi romanisti grazie alla sua fede giallorossa.



«Grazie a mio marito il calcio è entrato prepotentemente nella mia vita quotidiana, e devo dire che è stato un bene. Sono tifosa della Roma che è la squadra della mia città e rappresenta tanto per la capitale. Mi sono emozionata per esempio il giorno dell’addio di Francesco Totti. Anche se gli sport che amo di più sono tennis e snowboard», ci racconta Micol che inizialmente non amava molto i social. «Li ho apprezzati col passare del tempo. Non sono stata fulminata sulla via di Damasco, ma il seguito di sempre più persone ha sdoganato le mie prime paure legate alla riservatezza. Ora ricevo e dispenso consigli con persone sconosciute, trovo sia un bell’arricchimento». Micol, infatti, oltre a essere un’attrice (ha iniziato a recitare ad appena 14 anni) è diventata anche una influencer per quel che riguarda la moda oltre che la madrina di numerosi brand: «Il colore dell’estate sarà il bianco che sia un costume, una gonna gitana o un pantalone. Sarà alla base degli outfit da mare quest’anno»., per gli amanti di Instagram semplicemente. Ovvero il nickname di una delle fashion blogger più famose d’Italia. A confermarlo i numeri: 1,7 milioni di followers dopo “appena” 440 post. Più di Vasco Rossi o la Bellucci, più della sua Lazio. «Ma solo perché sono della nuova generazione. Comunque non mi sarei mai aspettata un successo del genere. Era nato come un gioco, e ora eccoci qua...». Con un seguito da far invidia ai vip e una passione vera per il club biancoceleste: «Mio padre è un tifoso accanito e mi ha trasmesso questo amore per la Lazio nonostante mia mamma. Lei è romanista e ha provato in tutti i modi a trascinarmi dall’altra parte. Ma io ho sempre amato i colori biancazzurri. Peccato per l’ultima partita con l’Inter, ma resta una gran bella annata».Anche Silvia, romana classe 1992, non può lamentarsi. Una influencer con oltre un milione di followers può guadagnare anche 10 mila dollari per un singolo post. Silvia è bellissima (come da foto), ma soprattutto è un’amante dello sport. «Sono stata per 15 anni nella nazione di water ski (sci nautico, ndr). Un’esperienza che mi ha insegnato a non smettere mai di crederci». Nel frattempo ha lavorato come conduttrice a Sportitalia («Viaggiavo molto e non riuscivo a seguire il calciomercato e le partite. Avrei dovuto prepararmi meglio») e soprattutto si è ritagliata uno spazio importante nella moda italiana visto che sponsorizza prodotti di Dolce e Gabbana o Effek. Chissà che in futuro non possa diventare la madrina della Lazio.

