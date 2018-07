Roma, Monchi contro Malcom e il Barcellona: «Pallotta ha voluto alzare l'offerta. Valutiamo azioni legali»

di Gianluca Lengua

Monchi racconta la sua verità sulla trattativa Malcom, svelando un giallo che ha tenuto in ansia per 24 ore i tifosi della Roma pronti pronti ad accogliere l’attaccante all’aeroporto di Ciampino: «Era il profilo che cercavamo, abbiamo cominciato la trattativa con club e giocatore una settimana fa e dopo qualche giorno di lavoro abbiamo trovato un accordo», spiega il direttore sportivo giallorosso a Roma tv.



La trattativa era chiusa, c’era uno accordo con il Bordeaux e il procuratore del brasiliano, a sancirlo anche due tweet pubblicati dalle squadre: «Dopo aver trovato l’accordo mi ha chiamato il presidente del Bordeaux dicendomi che era meglio fare un comunicato, ma noi non volevamo perché siamo una società quotata in borsa. Loro lo hanno fatto comunque e noi siamo stati costretti a rispondere, ma dopo questa comunicazione sono uscite voci sull’interesse del Barcellona. Sapevo ci fossero tante squadre e per questo abbiamo trovato subito l’accordo. La mia sorpresa c’è stata quando mi ha chiamato uno dei procuratori dicendomi che il Bordeaux aveva vietato la partenza a Malcom».



Appresa la notizia il ds si è messo in moto e ha cercato di fare chiarezza: «Subito ho chiamato il presidente Martin che mi ha sorpreso rispondendomi che era arrivata un’offerta del Barcellona più alta della nostra e se non l’avessimo pareggiata non avremmo mai preso il giocatore. Gli ho spiegato che avevamo un accordo e lui ci ha risposto che non c’era nulla di firmato. Ho informato Pallotta e ha detto di alzare l’offerta anche contro la mia opinione. Io ho chiamato il Bordeaux e ho riferito che eravamo pronti ad alzare l’offerta. Il loro presidente mi ha detto che gli servivano i documenti firmati con la nuova offerta voluta da Pallotta. Il procuratore e il presidente mi hanno detto che se erano tutti d’accordo avremmo chiuso oggi. Garcia (l’gente di Malcom ndc) mi ha detto che aveva appuntamento col Bordeaux alle 11 e che la sera sarebbero arrivati a Roma. Dopo mezzogiorno mi hanno detto che dovevamo fare un’altra offerta perché il Barcellona stava spingendo. Io allora ho detto basta perché non volevo entrare in un’asta. Ieri l’abbiamo fatta per desiderio del nostro presidente ma non possiamo andare oltre. Ora stiamo valutando se fare causa legale. Non abbiamo documenti firmati, è vero, ma abbiamo tanti contatti con il procuratore e il presidente che meritano una valutazione». Monchi chiude con un avvertimento: «Chi vuole venire alla Roma bene, chi non vuole non bene. Adesso stiamo lavorando per trovare un giocatore migliore di Malcom».



© RIPRODUZIONE RISERVATA