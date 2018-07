Roma, la Curva Sud a Florenzi: "30 denari". Il rinnovo diventa un caso

di Gianluca Lengua

Il rinnovo contrattuale di Alessandro Florenzi sta andando troppo per le lunghe per i tifosi della Roma. Durante l’amichevole tra i giallorossi e il Latina, la Curva Sud presente negli spalti dello stadio Francioni, ha intonato il coro “Florenzi 30 denari” mentre il terzino passava sotto il settore per andarsi a scaldare in vista del secondo tempo. Un messaggio inequivocabile all’esterno che è in trattativa con la società per il rinnovo contrattuale: troppo alte le pretese di 4 milioni a stagione per il pubblico romanista, la società sarebbe pronta a offrire 3,7 milioni più bonus a stagione.

