Roma, l'Uefa accoglie il ricorso del club: prima trasferta di Champions con i tifosi al seguito

La prima trasferta della Roma in Champions League sarà con i tifosi al seguito. Il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha infatti annunciato che l'Uefa ha accolto il ricorso del club per il divieto imposto in seguito ai fatti di Liverpool. «Annuncio con soddisfazione che abbiamo ottenuto in appello la riduzione della squalifica - le parole del dirigente a Roma Radio -. In primo grado eravamo stati sanzionati col divieto di vendita di biglietti per la prima trasferta, e con un secondo turno senza tifosi con la sospensione condizionale. La nuova condanna invece comporta un solo match con la sospensione condizionale, quindi nella prima trasferta i tifosi potranno seguire la Roma». Baldissoni ha poi ricordato che a Trigoria si attende adesso anche «l'esito di un altro appello, quello sulla squalifica di tre mesi di Pallotta. Ci sembra estremamente eccessiva, il presidente usò parole corrette in pubblico, ha avuto uno sfogo solamente nell'immediato post partita per le scelte arbitrali, ma speriamo di avere successo anche con questo appello che abbiamo depositato e che ci sarà probabilmente a fine settembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA