Processo a Di Francesco

L'ACCUSA: È una Roma spenta, senza un’identità



ROMA - Il processo vero e proprio è iniziato alle 22,30 di venerdì quando il gol di Cutrone ha fatto calare il sipario su un agosto deprimente per i tifosi romanisti tra cessioni illustri e prestazioni orrende. L’imputato a sorpresa è Di Francesco, il tecnico prima criticato e poi osannato per il cammino da record in Champions. Oggi le quotazioni di Eusebio sono crollate, e non solo in seno alla tifoseria. Il club conferma (per ora) la fiducia, ma qualche dubbio tra Boston e Trigoria comincia a serpeggiare.

I capi d’accusa d’altronde sono supportati da prove evidenti. A partire dalla preparazione che lo staff di DiFra ha scelto di effettuare sotto il sole cocente di Roma e con una metodologia diversa rispetto alle scorse stagioni (poca parte atletica). Qualche giocatore si è lamentato, ma era troppo tardi. Poi c’è la confusione tattica che ha mandato in tilt gli automatismi di De Rossi e compagni e che ha aperto un dubbio enorme: Eusebio ha cambiato la sua idea di calcio per convinzione o per venire incontro a richieste esterne? E qui entrano in ballo i singoli e alcune scelte di mercato evidentemente poco condivise con Monchi nonostante i buoni propositi. Su tutti spicca Schick che dopo oltre un anno non ha ancora trovato una posizione congeniale, seguono i nuovi Pastore, Nzonzi e Kluivert impiegati fuori ruolo. Rischiano pure Coric e Cristante. Investimenti importanti che potrebbero perdere valore, un aspetto molto caro a Pallotta. L’unità suggellata dal rinnovo contrattuale pare incrinarsi e si vocifera già su un addio che porterebbe a Trigoria l’ottavo allenatore in 10 anni. Discorsi prematuri, ma non troppo. Sul mercato ci sono Montella e Donadoni mentre il sogno dei tifosi è Conte.

Torniamo sui capi d’accusa. Proprio la tifoseria rimprovera Di Francesco per l’eccessivo aziendalismo e per il basso profilo che spesso passa per provincialismo. Il tecnico non ha alzato la voce per Alisson, ha avallato l’addio di Nainggolan e soprattutto ha scaricato su Strootman la responsabilità della cessione arrivata a mercato in entrata chiuso. L’olandese aveva giocato 42 partite lo scorso anno ed era partito titolare pure a Torino. «Coi giocatori non ne ho nemmeno parlato», ha detto Di Fra. Una frase poco gradita dai senatori. Parola alla giuria.



LA DIFESA: Paga le scelte di Monchi sul mercato



ROMA - Prendersela con Di Francesco non aiuta a capire fino in fondo i problemi della Roma. Il tecnico si è già preso la responsabilità dello scempio visto nel primo tempo di San Siro («Modulo 3-4-1-2 sbagliato, colpa mia»), ma forse è proprio questo uno dei motivi perché non piace a parte della tifoseria e della critica. Di Francesco non è un “santone” ma “l’allenatore della porta accanto”. Nelle dichiarazioni e nelle scelte non fa mai il fenomeno, si fa capire facilmente sia a parole sia con i fatti. Attorno a lui non c’è alcun alone di mistero: Di Francesco è questo, prendere o lasciare.

Un conto però è l’allarme sacrosanto suonato dopo Roma-Atalanta e dopo Milan-Roma; un conto è il catastrofismo di chi tira già le somme della stagione. Se l’anno scorso Samp-Roma non fosse stata rimandata per allerta meteo e se, giocando, fosse finita come nel recupero di gennaio (1-1), la Roma dopo tre gare avrebbe avuto 4 punti: gli stessi di oggi. C’è tutto il tempo per rimediare, quindi, anche perché a Di Francesco la società non ha chiesto lo scudetto. Del resto Monchi cedendo Alisson, Nainggolan e Strootman e acquistando tanti talenti “under 21” ha fatto capire come il club percorra sentieri di crescita diversi dalle autostrade che portano dritte al titolo.

Fra tanti talenti presi, poi, non c’è l’esterno alto di destra di piede mancino chiesto da Di Francesco. Malcom è sfumato come sappiamo, soffiato in extremis dal Barcellona, ma non è arrivato nemmeno Berardi voluto a gran voce dal tecnico. Non può essere un accusa per Di Francesco quella di tentare di fare il bene della Roma, cercando la quadra tattica che faccia esplodere Schick e Pastore: pezzi pregiati difficilissimi da posizionare sulla scacchiera giallorossa. Confermare il terzo posto, raggiungere almeno le semifinali di coppa Italia e, visto il girone (Real, Cska e Viktoria Plzen), toccare ancora una volta gli ottavi di Champions: questo è un traguardo a portata di questa Roma, che Di Francesco può ancora raggiungere agevolmente.

