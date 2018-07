Roma, Ikea scherza su Malcom: «Olsen c’è. Magari il pacco l’hanno preso loro...» Foto

di Redazione Sport

Divertente scambio di tweet tra la Roma e Ikea, proprio l'azienda svedese specializzata nella vendita di mobili e oggettistica varia per la casa. Oggetto dello scherzo? Ovviamente Malcom, il brasiliano che era pronto a sbarcare nella Capitale ma poi è stato soffiato in extremis dal Barcellona.



Dunque, ieri, la Roma ha ufficializzato l’arrivo del portiere svedese Robin Olsen con un tweet speciale: con tanto di istruzioni di montaggio del giocatore in perfetto stile Ikea. E poco più tardi, in risposta, ecco il tweet proprio di Ikea: «Il portiere c’è. Dai, magari il pacco l’hanno preso loro». Non solo. A corredo del messaggio è apparso uno scatolone (un pacco, appunto) con il nome Malcom.





