La Roma eliminata dalla Champions, tutte le prese in giro social: dal dito medio ai 7 gol, il web non perdona

Da Pallotta annegato in acqua - a ricordare il suo tuffo nella fontana di Piazza del Popolo - al doppio dito medio di Pruzzo e Conti, stavolta non al logo del Liverpool ma alla finale di Kiev. Come sempre accade, dopo l'eliminazione della Roma dalla Champions League, in semifinale ad opera dei Reds, su Twitter e sui social si è scatenata l'ironia, soprattutto - ad onor del vero - da parte dei tifosi della Lazio, che più degli altri sentono la rivalità con i giallorossi.



Tantissimi i fotomontaggi e i meme inventati dagli utenti. «Nun famo che risparite come sempre, sentimose pe na pizza», si legge in uno, con l’immagine di un gruppo di tifosi della Roma seduti e disperati. «Pe vedette festeggià a maggio, ce vo’ na comunione«, si legge in un altro, che ritrae un calice. Tornano anche gli sfottò sui 7 gol subiti, stavolta non in una - come con Manchester e Bayern, anni fa - ma in due gare: «Mi avete deluso, pe pijanne 7 c’avete messo du partite… Nun se fa così!», recita il meme dagli eloquenti colori biancoazzurri.

