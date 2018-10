Roma, Dzeko entra nella storia: è tra i 10 attaccanti giallorossi più prolifici di sempre

di Gianluca Lengua

La tripletta segnata ieri da Edin Dzeko lo ha inserito nell'Olimpo dei 10 calciatori più prolifici che hanno indossato la maglia della Roma. In giallorosso dal 2015, il bosniaco nel suo primo anno non ha impressionato realizzando appena 10 reti in 39 presenze. A dare la svolta al rendimento di Edin è stato Spalletti con cui ha segnato ben 39 gol in 51 presenze, da quel periodo in poi la strada è stata in discesa fino a ieri quando ha fatto esplodere l’Olimpico per tre volte. Edin, dicevamo, è il decimo calciatore con più gol sul curriculum che ha indossato la maglia della Roma con 77 centri e 147 presenze: al primo posto c’è Totti con 307, medaglia d’argento a Pruzzo (138), mentre sull’ultimo gradino del podio c’è Amadei (111). A seguire Volk (106), Manfredini (104), Montella (102), Balbo (87), Delvecchio (81), Da Costa (79) e appunto Dzeko con 77. L’attaccante bosniaco in campionato è fermo a una rete realizzata contro il Torino, ma come ha detto Di Francesco sarebbe bastato un gol per sbloccarlo.

