Roma, Di Francesco: «Sto con Ancelotti. Fermiamoci in campo contro il razzismo. Ci sentiamo in corsa per il 4° posto»

di Gianluca Lengua

La vittoria contro il Sassuolo ha restituito a Di Francesco sicurezza ed energie mentali. Il tecnico a Parma ritroverà Dzeko, oltre ad avere a disposizione anche l’arma Schick: «C’è una possibilità per entrambi di partire dall’inizio». Sul caso razzismo negli stadi: «Io sto con Ancelotti, ha fatto già in passato questi discorsi e li condivido. Se lo Stato non riesce a regolamentare le problematiche saremo noi a dare dei segnali». Ecco le parole del tecnico alla vigilia della partita contro il Parma.



Il Parma. «I numeri sono chiari, è una squadra che ha fatto 25 punti. Non fa del possesso palla l’arma migliore, ma va in verticale sfruttando gli attaccanti che sanno ripartire. Andremo a fare la partita e cercheremo di essere preventivi non dando agli avversari la possibilità di ripartire».



Schick. «Sta bene, si è allenato, aveva solo un affaticamento dopo il Sassuolo».



Il razzismo nel calcio. «Io sto con Ancelotti, ha fatto già in passato questi discorsi e li condivido. Se lo Stato non riesce a regolamentare le problematiche saremo noi a dare dei segnali. Andiamo allo stadio non per cultura sportiva, ma per offendere gli avversari. Abbiamo fatto tanti discorsi, ma la situazione non cambia. In Inghilterra sono stati duri e decisi contro certi comportamenti, il calcio può fare tanto, ma bisogna dare dei segnali ed entrambe le squadre si devono fermare».



Schick o Dzeko. «Dzeko è pronto per fare il titolare, ma c’è una possibilità per entrambi di partire dall’inizio. Devo fare delle valutazioni sul recupero, ci sono giocatori che vengono da piccoli infortuni».



Perotti. «Lo voglio valutare, anche se è un rischio per il minutaggio che ha avuto. Sono stato contento della prestazione col Sassuolo, valuterò col ragazzo. Oggi non era al top, ma in 24 ore si può migliorare. El Shaarawy non ha i 90’ nelle gambe, ma può partire titolare perché ha superato l’infortunio».



Straordinari per Cristante e Nzonzi. «Pellegrini ha fatto il primo allenamento con noi ieri, anche se sta bene e averlo a disposizione è un grandissimo vantaggio. I cambi sono tre, non sono tanti e questa valutazione devo farla a 360 gradi».



Gervinho. «Ho fatto comprare 3-4 fucili alla società, magari gli spariamo…Al di là della battuta, è un giocatore che dobbiamo limitare. Quando fai una partita del genere non puoi metterti sotto la traversa, sarebbe una partita a rimpiattino. Sarà fondamentale la fase preventiva, dobbiamo essere bravi nella lettura e limitarli in partenza. Sfruttano la gamba del giocatore, ma il fucile può essere una buona soluzione (ride ndc)».



D’Aversa. «Ci sono diversi allenatori pescaresi tra Serie A e B e poi lui è un centrocampista e i centrocampisti sono più intelligenti per fare l’allenatore. Non è vero, altrimenti gli altri si offendono. È un ragazzo in gamba, ha fatto la trafila dalla Serie C, ha adattato le caratteristiche dei giocatori per sfruttarle al meglio, ha fatto dei risultati importanti contro le squadre che stanno al vertice».



Il mercato. «Si possono guardare tutti i reparti, dipende dalle situazioni che si presentano. Nella Roma rimangono i giocatori che hanno voglia e desiderio di mettersi in discussione. Per ora è prematuro, con il direttore abbiamo parlato poco di mercato, l’esigenza della Roma in questo momento è fare punti».



Obiettivo quarto posto. «Ci sentiamo in corsa per il quarto posto, l’anno scorso dalla Lazio avevamo qualche punto in più di distanza a meno giornate dalla fine. Volevo sottolineare il fatto che contro il Sassuolo era stata la miglior prestazione dal punto di vista tecnico, delle scelte. Loro giocano e quando troviamo squadre che giocano siamo più bravi. Domani sarà una partita totalmente differente, dobbiamo essere bravi a capire che dovremo interpretarla in maniera diversa».



Fermarsi dopo gli ululati razzisti. «Quando si fanno questi discorsi ognuno pensa di avere le soluzioni in mano. Bisogna fare, prendere iniziative. Il fermarsi può conferire un potere, fermare il campionato l’avrebbe fatto. La capacità deve essere di fermarsi anche per dieci minuti, perché così non si può andare avanti. Un segnale bisogna darlo».



Karsdorp. «Ha subito un colpo ieri, non sta al meglio oggi. Lo tengo in considerazione».



La pazienza contro il Parma. «Bisogna avercela, ma poi devi fare gol. Non puoi far girare palla per mezzora, dobbiamo essere bravi a forzare le giocate e provare il l’uno contro uno per scardinare la linea difensiva. Il rischio ripartenze c’è».



Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. «Possono coesistere, Zaniolo ha giocato da mediano mentre Pellegrini lo ha fatto a Firenze. Pellegrini riesce a ricoprire più ruoli in qualunque sistema di gioco. È una qualità unica e non sono preoccupato, meno male che li ho non è una sfortuna, ma una fortuna».

