Roma, Di Francesco: «Serve equilibrio per dare continuità»

Domani la Roma affronterà il Viktoria Plzen nella seconda gara di Champions. L’obiettivo di Di Francesco è dare continuità ai risultati positivi conseguiti nelle ultime due gare: « Il derby è un match che vale doppio, ma l’equilibrio è fondamentale, soprattutto negli atteggiamenti». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.



L’equilibrio. «Ieri ho ribadito un concetto ai miei calciatori: ho parlato solo di equilibrio per dare continuità a quello che stiamo facendo. Il derby è una partita che vale doppio, ma l’equilibrio è fondamentale, soprattutto negli atteggiamenti».



Pastore e De Rossi. «Ho lavorato tanto sul 4-3-3 così come sul 4-2-3-1. Possiamo alternarli. Se avete osservato bene nel derby, con l’ingresso di Cristante mi sono messo 4-3-3 per poi finire con il 5-3-2. Spesso dipende dagli avversari, possiamo modificarlo anche a partita in corso».



Kolarov. «La frattura c’è, è stato un grande Aleksander. Ci tiene ad esserci anchedomani. È in dubbio, valuteremo insieme quale sarà la mia scelta se farlo giocare o meno».



Kluivert. «Potrebbe giocare anche dal 1′».



Dzeko. «Edin deve ritrovare solo il gol. Vive per quello, è un attaccante. Nel derby mi è piaciuto, al di là di una decina di minuti. È stato determinante sul primo gol. È un giocatore che mi tengo stretto, un attaccante da coccolare. È troppo importante come calciatore per noi. Cerchiamo sempre il pelo nell’uovo…Devo capire cosa si intende per “problema tattico”. Deve dare continuità, ha avuto opportunità per fare gol, mi auguro possa averne il primo possibile. Un gol semplice potrebbe aiutarlo a ritrovare serenità. Io sono sempre contento se si vince e fanno gol gli attaccanti, però a livello tecnico-tattico fa il centravanti, gli ho avvicinato anche un calciatore. Alla fine il gol ripulisce situazioni che lasciano il tempo che trovano».



Il centrocampo nel 4-2-3-1. «Ci sono anche Zaniolo e Coric che non avete mai visto, il croato sta crescendo tantissimo in allenamento. Se mando Pastore a fare il trequartista chiedo meno inserimento, lui è un po’ unico tra i giocatori che ho in questo ruolo, insieme con Coric, è quello che ha la giocata in più. Gli altri danno maggiore continuità e maggiore capacità di inserimento per trovare il gol. Sono importanti anche i mediani, e non deve cambiare l’atteggiamento degli esterni. È un insieme di cose».



Nzonzi. «Torniamo all’equilibrio generale. Il fatto che ho cambiato tanto e ho cercato di trovare l’assetto giusto, è passato anche attraverso prestazioni basse. Steven è in grande crescita. L’errore più grande è pensare che solo la partita ti dia la possibilità di fare buone prestazioni. L’esempio è Santon: se si fosse allenato al di sotto, senza professionalità e attenzione in allenamento, non avrebbe mai potuto fare queste prestazioni. L’allenamento è alla base della prestazione. Se questa squadra 6 giorni fa non c’era, mi dite come ha cambiato preparazione? Il concetto è solo entrare in campo e unire tre componenti: tecnica, fisico e mentale».



Il modulo. «Cambiare tanto non piace, ma bisogna essere attenti alle situazioni. Il Viktoria Plzen è una squadra tosta da affrontare, con un attaccante davanti di grande presenza. Al di là del sistema di gioco, andiamo ad affrontare una squadra fisica. Dobbiamo metterci ad armi pari per poi far valere la nostra maggiore qualità. Si può modificare anche in partita».



Olsen. «Lui viene da un calcio differente dal nostro. Ha lavorato tanto in questo senso, sta giocando veramente benissimo con i piedi. Sta migliorando anche il suo posizionamento quando la palla è lontana. Con la Lazio abbiamo messo spesso in fuorigioco Immobile. Lui deve essere bravo a lavorare un po’ più alto, ma dal punto di vista della posizione sono molto contento».



Luca Pellegrini. «Luca è sempre un’idea, ma passa sempre attraverso quello che ho detto di Santon. Ha qualità importanti, ma deve continuare a lavorare con grande umiltà. Col Frosinone è entrato perché sta lavorando, non è detto che non possa esordire dal 1′ nelle prossime gare. Dipende sempre da lui».



