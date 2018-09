Roma, Di Francesco: «Non siamo competitivi per lo scudetto. Il nostro recupero passa dal derby»

di Gianluca Lengua

«Non siamo competitivi per lo Scudetto e lo abbiamo dimostrato. Guarderemo avanti e ci miglioreremo, pensare a questo è difficile, credo alla crescita della squadra. A Roma di Scudetti se ne sono vinti pochi e mi rammarica, il nostro recupero passa dal derby. La stagione è lunga, sarà una partita importante per dare continuità di risultati. L'affronteremo per con entusiasmo e la voglia di fare tre punti». Lo ha detto Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA