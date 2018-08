Di Francesco: «Rispetto ma giusto giocare per onorare le vittime»

di Redazione Sport

Prima conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Torino Roma:



«Colgo l'occasione per esprimere la mia vicinanza alle persone coinvolte nel crollo del ponte Morandi. È stato come vivere un film vedendo le immagini, ma credo sia giusto continuare a giocare, con grande rispetto per quanto accaduto a Genova». Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla viglia dell'esordio in campionato col Torino. «Ritengo giusto che Genoa e Samp abbiano chiesto di rinviare la gara, come ritengo sia giusto che noi giochiamo anche per onorare e dare un segnale di continuità».



Le differenze rispetto a 12 mesi fa «Sono cambiate tante cose, sono contento di aver confermato la mia permanenza, vogliamo partire bene con il Torino».



Rosa ampia. «Meno male essere in difficoltà nelle scelte, vuol dire che abbiamo messo dentro giocatori di qualità. Mi piace avere qualche dubbio, non avere troppe certezze»



Pastore e Cristante «Stanno bene entrambi, non vi svelo la formazione ma potrebbero partire entrambi dall'inizio. Spesso ho sentito parlare di loro di due trequartisti, uno lo è, l'altro è più centrocampista»



Cambio di modulo «Per accontentarne tutti dovrei farne giocare 2 in più. Ci sono giocatori che possono uscire, poi Coric può giocare esterno alto. Un'alternativa in più visto che Perotti domani non ci sarà. Zaniolo ha grandissime potenzialità, ma deve fare un percorso di crescita, non ha mai giocato in Serie A. Per essere competitivi dobbiamo avere tanti giocatori in grado di fare i titolari».



Nzonzi «Non sarà convocato, deve mettersi in condizione. Può giocare con De Rossi, è una possibilità, perchè no? Vi ho dimostrato di non essere integralista. Si può creare un dualismo ma hanno anche caratteristiche per poter coesistere».



