Di Francesco ha convinto anche la fortuna

di Romolo Buffoni

- Terza vittoria consecutiva, quarta se si aggiunge la Champions, e notte trascorsa al terzo posto in classifica. Un trionfo? Macché.

- È stata una partita complicata, con molti giallorossi parecchio al di sotto delle loro possibilità. Molto male El Shaarawy e Under: gli esterni alti anche con l'ormai adottato 4-2-3-1, sono fondamentali per riuscire a dare al gioco la verticalità che chiede Di Francesco. Lorenzo Pellegrini, autore comunque dell'assist a Nzonzi e di qualche buona accelerazione, si è trovato molto a disagio nonostante il gran lavoro di Dzeko abbassatosi spessissimo a fare il 10 aggiunto.

- La Roma porta a casa i tre punti grazie allo strappo degli ultimi 20 minuti del primo tempo e grazie a un'inedita dose di fortuna: palo di Bennacer su punizione e rigore calciato in curva da Caputo. A proposito del rigore: ma che decisione è stata? Ok, la volontarietà o meno non conta, ma il braccio di Under è chiaramente un incidente, un evento fortuito senza il minimo dolo da parte del turco. Un mani che, inoltre, non è andato a interrompere una clamorosa azione da gol. Col Var che ti dà la possibilità di valutare tutto questo, un rigore del genere a mio avviso non va mai dato.

- Tutto è bene quel che finisce bene. Ma anche Di Francesco ce ne ha messo del suo per complicare la situazione. L'ingresso di Juan Jesus per Under ha scatenato il caos: 5-4-1? 3-4-1-2? 3-4-3? I giocatori hanno sbandato pericolosamente per una decina di minuti senza capire cosa volesse fare il tecnico.

- Insomma, un panico da "sindrome 26 maggio" per giallorossi. E ogni riferimento ad Andreazzoli seduto sulla panchina dell'Empoli non è affatto casuale. Evidentemente per il buon tecnico dei toscani la Roma è destinata a significare amarezza. Se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Oppure è la Roma che da Andreazzoli ha avuto un piccolo risarcimento. Fatto sta che questo Empoli in questa serie A non ci sta male, anzi. Lo penso soprattutto dopo aver visto Cagliari-Bologna nel pomeriggio...

- Per ultimo, ma non ultimo, l'esordio da titolare di Luca Pellegrini: tante cose buone e un solo errore che a questi livelli non si può tollerare, ovvero la punizione concessa al limite dell'area con eccessiva leggerezza. Punizione sulla quale l'Empoli fin lì velleitario ha colpito il palo.

- Nonostante il poker di vittorie, ben venga la sosta. La Roma ha bisogno di tirare il fiato perché alla ripresa Spal e Cska sono altre due tappe da non fallire se si vuole raddrizzare completamente la stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA